ДТП на казахско-российской границе: Тела шестерых погибших таджикских мигрантов отправлены на родину

CentralAsia (TJ) - Тела шестерых таджикских мигрантов, погибших в ДТП на территории Казахстана по пути в Россию, 22 мая были отправлены в Таджикистан.

Как сообщил «Азия-Плюс» председатель Республиканского центра таджиков в Казахстане Акбарджон Исмаилов, автомобиль с грузами 200 выехал вчера вечером из Костанайской области Казахстана в направлении Таджикистана.

«Мы омыли тела, завернули их в саван, поместили в гробы и отправили в Таджикистан на автомобиле, оборудованном холодильной установкой (рефрижератором)», – сказал Исмаилов.

Погибшие были отправлены в Таджикистан за счет средств фонда Республиканского центра таджиков в Казахстане. Указывается, что они будут доставлены в родные края в течение трех дней.

В результате столкновения автомобиля Ford Transit с грузовиком марки DAF, происшедшем 20 мая на трассе Алматы – Екатеринбург, погибли следующие граждане Таджикистана:

- Назрулло Бокиев, 24 года;

- Махмадюнус Аминзода, 33 года;

- Файзиддин Солехзода, 35 лет;

- Ахтам Каримов, 36 лет;

- Бахтигуль Бокиева, 40 лет;

- Юсуф Солехов, 67 лет.

Как пишет издание, водитель Ford Transit признал в ходе следствия, что авария произошла по его вине – он уснул за рулем.

Все погибшие были жителями района Кубодиён Хатлонской области Таджикистана.

По данным Республиканского центра таджиков в Казахстане, за пять месяцев 2025 года, на территории РК погибли 36 таджикских мигрантов (включая последних 6 погибших), все тела были отправлены в Таджикистан. В 2024 году из Казахстана в Таджикистан были отправлены тела 60 таджикских мигрантов.

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