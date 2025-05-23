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Токаев сменил поcлов в нескольких странах

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана произвёл перестановки в дипломатическом корпусе.

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев стал постоянным представителем РК при Организации тюркских государств по совместительству. 

Рауана Жумабека назначили послом Казахстана в ОАЭ. Он сменил на посту Нажмедина Мухаметалиулы, которого освободили от должности. 

Рауан Жумабек начал дипломатическую карьеру с должности референта департамента Азии и Африки МИД в 2004 году. До назначения послом Казахстана в ОАЭ с февраля 2024 года занимал должность директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки. Владеет арабским и английским языками.

Барлыбай Садыков послом Казахстана и Кении, постоянным представителем РК при отделении ООН в Найроби по совместительству. Он освобождён от должности посла Казахстана в Эфиопии, этот пост занял Жалгас Адилбаев.

Рауан Жумабек начал дипломатическую карьеру с должности референта департамента Азии и Африки МИД в 2004 году. До назначения послом Казахстана в ОАЭ с февраля 2024 года занимал должность директора департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки. Владеет арабским и английским языками.

Барлыбай Садыков послом Казахстана и Кении, постоянным представителем РК при отделении ООН в Найроби по совместительству. Он освобождён от должности посла Казахстана в Эфиопии, этот пост занял Жалгас Адилбаев.

Жалгас Адилбаев работает в системе Министерства иностранных дел Казахстана с мая 1998 года. До назначения был послом по особым поручениям. Владеет английским языком.

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