Умеренно жаркая и сухая погода ожидается по Узбекистану в выходные

CentralAsia (UZ) - В пятницу днём на территорию Узбекистана происходит заток прохладного и влажного воздуха, по стране наблюдается увеличение облачности, сообщает «Узгидромет».

По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям и во второй половине дня по областям Ферганской долины пройдёт небольшой кратковременный дождь, гроза.

Местами ожидается усиление ветра до 15−18 м/с с пыльным позёмком. В отдельных районах возможны порывы до 22 м/с.

Температура воздуха днём будет в пределах +28…+31 градуса, по югу до +35…+38 градусов.

В выходные дни по Узбекистану ожидается погода без осадков и незначительное повышение температуры. В дневные часы воздух будет прогреваться до +31…+34 градусов.

По предгорным и горным районам 23−25 мая возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в пятницу днём ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер усилится до 12−17 м/с, местами с пыльным поземком. Температура составит +28…+30 градусов.

В субботу и воскресенье осадков не прогнозируется. Преобладающая температура составит +31…+34 градуса.