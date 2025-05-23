Суд обязал Трампа восстановить работу Минобразования США

CentralAsia (CA) - Президента США Дональда Трампа обязали восстановить работу Министерства образования страны, сообщает CNBC со ссылкой на предварительный судебный запрет окружного судьи Мен Чжун в Бостоне (штат Массачусетс).

Судья обязал президента восстановить на работе более 1,3 тыс. сотрудников ведомства.

«Министерство должно иметь возможность выполнять свои функции и обязательства <...>, [а также] другие соответствующие законы, предписанные конгрессом», — говорится в документе.

Зампомощника министра образования по связям с общественностью США Мади Бидерманн заявила, что администрация немедленно оспорит это решение.

В конце марта Трамп подписал указ под названием «Улучшение образовательных показателей путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и местных сообществ», предполагающий закрытие Минобразования. Полномочия ведомства президент поручил передать на уровень штатов.

Из-за угроз министерство решило сократить штат сотрудников почти вдвое. Там работают около 4,4 тыс. человек, отмечал CNN.

После подписания указа профсоюзы учителей и правозащитники, включая Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP), подали в суд на администрацию президента США.

Президент Джимми Картер (1977–1981) учредил нынешнее Министерство образования США в 1979 году. С тех пор оно не раз сталкивалось с угрозой ликвидации. Так, закрыть ведомство призывал президент Рональд Рейган (1981–1989), а Трамп во время своего первого президентского срока пытался объединить Минобразования с Министерством труда.