Великобритания передала Маврикию острова Чагос

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане, сообщает «Би-би-си».

Архипелаг включает в себя семь островов. На одном из них, Диего-Гарсии, с 1965 года находится военная база, которую совместно используют Великобритания и США.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, территория базы останется в аренде у Великобритании на 99 лет. Лондон будет платить за аренду 101 миллион фунтов стерлингов в год.

Великобритания владела архипелагом Чагос с 1814 года. В 1965 году Чагос был административно отделен от Маврикия, который тогда был британской колонией, с целью построить там военную базу. В последующие семь лет все население архипелага было депортировано.

Маврикий получил независимость в 1968 году, после чего стал добиваться возвращения Чагоса в свой состав. В 2019 году Международный суд ООН обязал Великобританию вернуть архипелаг. Окончательное соглашение о передаче было достигнуто в октябре 2024 года.

База на острове Диего-Гарсия имеет важное стратегическое значение. Американские и британские самолеты, базирующиеся там, принимают участие, например, в операциях на Ближнем Востоке.