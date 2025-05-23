На севере Казахстана на выходных ожидаются заморозки

CentralAsia (KZ) - На смену циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию Казахстана, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах и существенное понижение температуры воздуха в северных, сообщает «Казгидромет».

Так, 25 мая в Западно-Казахстанской, в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области ночью ожидаются заморозки -1...-3 градуса.

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