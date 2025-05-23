США пересматривают вопрос о классификации «Талибана» как террористической организации

CentralAsia (CA) - Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что его ведомство пересматривает вопрос о классификации движения «Талибан» как иностранной террористической организации. Но окончательное решение будет принято в зависимости от политики Белого дома в отношении Афганистана в будущем. Главу американского департамента цитирует Amu.tv.

Рубио добавил, что, несмотря на недавнее освобождение талибами нескольких граждан США, сохраняются опасения относительно связей радикальной группировки с другими террористическими структурами, действующими в Афганистане, в частности с «Аль-Каидой». Поэтому Штаты ждут от правительства этой азиатской страны больше сотрудничества в борьбе с экстремистскими элементами.

Еще одним важным вопросом является безопасность американцев в Афганистане. В этом плане Рубио подчеркнул, что сегодня у США нет дипломатического присутствия в Кабуле именно по данной причине.

«Мы не чувствуем, что можем должным образом обеспечить безопасность нашего персонала», — сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул заинтересованность президента Дональда Трампа в том, чтобы Афганистан не превратился в плацдарм для атак на Соединенные Штаты. Как напомнил Рубио, действует приказ главы государства о приостановке оказания любой помощи, которая окажется под контролем талибов.

Представители Конгресса в свою очередь возразили, уточнив, что радикальное движение потенциально может получать $40 млн в неделю в виде поддержки из-за рубежа или иных источников. Поэтому была разработана резолюция, направленная на то, чтобы не допустить использования средств американских налогоплательщиков в пользу «Талибана». Рубио ответил, что еще не рассматривал данный документ, но поддержал инициативу.

В настоящий момент «Талибан» отсутствует в списке иностранных террористических организаций, формируемом Госдепартаментом США. Но движение попадают под санкции Белого дома, в соответствии с которыми оно классифицировано как террористическое, что позволяет Штатам замораживать активы и запрещать транзакции, связанные с властями Афганистана. Более того, сеть Хаккани, считающаяся фракцией внутри «Талибана», официально признана в США глобальной террористической организацией.