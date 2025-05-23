В России некоторых детей мигрантов освободили о экзамена по русскому языку

CentralAsia (CA) - Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзаменации, это нецелесообразно, сообщил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах.

«Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести», - сказал глава ведомства.

Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. «Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком», - заключил глава Рособрнадзора.