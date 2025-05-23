Трамп: Россия и Украина завершили крупный обмен военнопленными

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной.

«Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он начнет действовать в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Источники издании Hromadske и «РБК-Украина» сообщили, что процесс большого обмена военнопленными «еще продолжается».

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Когда именно состоится обмен — не сообщалось.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. По его словам, 23 мая должна состояться первая часть обмена, в рамках которой обе стороны передадут 300 человек. Источник своих данных Рогов не представил.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая назвал переговоры с украинской стороной об обмене «трудоемким процессом». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».