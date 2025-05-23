Словения готова принять свыше 1500 трудовых мигрантов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Свыше 1500 граждан Узбекистана, соответствующих профессиональным и языковым требованиям, могут официально трудоустроиться в Словении, сообщил директор Агентства по внешней трудовой миграции Бехзод Мусаев.

Отмечается, что по состоянию на 2025 год уровень безработицы в Словении достиг рекордно низких показателей — около 3,2−3,5%. Высокий уровень занятости привёл к дефициту специалистов на местном рынке труда. Особенно остро нехватка кадров ощущается в сферах строительства, услуг, здравоохранения, гостинично-ресторанного бизнеса, производства, образования и информационных технологий.

В интервью блогу Sinchalak Мусаев подчеркнул, что Словения — развитая европейская страна с населением чуть более 2 миллионов человек. ВВП на душу населения составляет 35 тысяч евро, и с точки зрения развития в стране существует потребность в работниках во многих сферах.

«Мы провели здесь трудовой форум совместно со Службой занятости. Приняли участие более 20 крупнейших работодателей. С 7 из них мы заключили договоры, и на их основе на сегодняшний день получили спрос на 1500 рабочих мест. Доход высокий. Самая низкая зарплата здесь составляет 1100 евро, и в зависимости от специальности и знания языка зарплата быстро растёт», — отметил он.

По его словам, на данный момент на свободные рабочие места в Словении в основном прибывают граждане Филиппин и Непала. Однако многие не соответствуют требованиям, предъявляемым на европейском рынке труда.

«В следующем месяце рабочая группа из Словении посетит Узбекистан, чтобы изучить созданные возможности в нашей стране. И после этого мы будем объявлять отдельные конкурсы для Словении», — отметил глава агентства.

Он также сообщил, что основным требованием для трудоустройства является знание языка на уровне не ниже B1, «который близок к русскому языку, поэтому его изучение не создаст сложностей». В связи с этим для узбекистанцев будут организованы курсы.

На этой неделе Бехзод Мусаев провёл переговоры с руководителем Службы занятости Словении Гретой Меткой Барбо Шкербинч. Обсуждались вопросы организации трудовой миграции и формирования резерва квалифицированных кадров для рынка труда Словении.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по трудовой миграции. Документ предусматривает запуск в Узбекистане программ профессионального обучения в соответствии со словенскими стандартами.