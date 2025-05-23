JPMorgan прогнозирует завершение конфликта на Украине к июлю. 4 сценария

CentralAsia (CA) - Банк JPMorgan прогнозирует завершение конфликта на Украине к июлю. Об этом говорится в первом геополитическом докладе JPMorgan Chase.

По словам аналитиков, конфликт вступил в завершающую стадию.

Они выделили четыре основных сценария развития событий.

Выжимки из доклада:

«Поскольку Европа испытывает нехватку оружия, Украина — боевиков, США — терпения, а трансатлантическое единство начинает трещать по швам, президент Зеленский, скорее всего, будет вынужден согласиться на переговорное урегулирование с Россией в течение этого года, которое заморозит боевые действия, но не приведет к всеобъемлющему миру.

Потери Путина также далеки от устойчивых. При текущих темпах продвижения Россия сможет контролировать всю Украину примерно за... 118 лет. Поэтому Путин будет стремиться заключить сделку, которая будет выгодна его общей цели — в конечном итоге контролировать Киев.

2025 год всегда рассматривался как год переговоров, и финальная стадия конфликта уже наступила.

Но продлится ли это? Долговечность любого соглашения будет зависеть от: (1) того, насколько удовлетворен президент Путин украинскими и западными уступками (получил ли он достаточно того, что хотел?). Обе стороны нуждаются в соглашении, которое они смогут политически защитить. И (2) силы гарантий безопасности, подкрепляющих его (достаточны ли они для сдерживания дальнейшей агрессии и для уверенного восстановления Украины?). Эти два аспекта находятся в прямом противоречии; чем слабее гарантии безопасности, тем больше уступок придется принять Украине — нейтралитет, демилитаризация, разоружение, территории и т.д., — или риск возвращения к боевым действиям.

В целом мы видим 4 возможных сценария развития событий, каждый из которых имеет параллели с ситуациями в других странах сегодня:

1. Лучший сценарий — «Южная Корея»

Вероятность: 15%

Президент Зеленский не получит ни членства в НАТО, ни полного восстановления территорий Украины. Однако, если ему удастся обеспечить внутри страны европейский пограничный контрмерный отряд, поддерживаемый американским обещанием помощи и разведывательной поддержки, то оставшиеся под контролем Киева 80% Украины будут двигаться по гораздо более стабильной, процветающей и демократической траектории. Решение Запада заморозить примерно 300 миллиардов долларов российских суверенных активов также поможет начать восстановление Украины.

2. Все еще возможно — «Израиль»

Вероятность: 20%

Сильная и устойчивая военная и экономическая поддержка без значительного присутствия иностранных войск, скорее всего, по-прежнему позволит Украине превратиться в крепость, продолжить модернизацию вооруженных сил и в конечном итоге создать собственные средства сдерживания. Однако война всегда будет на пороге. Путин все еще должен увидеть достаточные экономические выгоды (включая снятие санкций) и укрепление отношений с США.

3. Не очень хорошо — «Грузия»

Вероятность: 50%

При отсутствии как иностранных войск, так и сильной военной поддержки, Украина столкнется с постоянной нестабильностью, замедлением роста и восстановления, постепенным снижением иностранной поддержки и фактическим срывом своего интеграционного курса в Запад (то есть в ЕС и НАТО), что приведет к постепенному возвращению в сферу влияния России.

4. Худший сценарий — «Беларусь»

Вероятность: 15%

Если Соединенные Штаты откажутся от Украины — или их действия будут восприниматься как смена сторон — и Европа не предпримет активных шагов, Россия будет придерживаться своих максималистских требований и потребует полной капитуляции Украины, превратив страну в вассальное государство Москвы. В этом сценарии Россия фактически выиграет войну, разделит Запад и навсегда изменит послевоенный мировой порядок после Второй Мировой войны».