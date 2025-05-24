В Монголии откроется посольство Республики Индонезия

CentralAsia (MNG) -

В 2026 году будет отмечаться историческое 70-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Индонезией. Если это учитывать, то Индонезия откроет свое посольство гораздо позже.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх нанесла визит вежливости спикеру Народного консультативного собрания Республики Индонезия Ахмаду Музани.

На встрече спикер Народного консультативного конгресса Ахмад Музани подчеркнул, что официальный визит министра иностранных дел Монголии в Индонезию имеет большое значение для углубления давних дружественных отношений между двумя странами и обогащения новым содержанием сотрудничества между высшими законодательными органами.

Министр иностранных дел Батцэцэг отметила, что двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами активно развивались в последние годы, и сообщила, что ее официальные переговоры с министром иностранных дел Индонезии прошли успешно. Министр иностранных дел Монголии отметила, что стороны договорились тесно сотрудничать по вопросам взаимного освобождения от визовых требований для граждан двух стран, заключения Соглашения о воздушном сообщении и содействия экспорту мяса и мясной продукции из Монголии.

Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг подчеркнула, что, отмечая 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индонезия, обе стороны договорились поднять отношения на новый уровень. Министр также отметила, что решение Индонезии открыть посольство в Монголии открывает новую главу в двусторонних отношениях и является важным шагом в достижении ощутимых результатов.

На встрече обе стороны отметили, что эта встреча важна для укрепления традиционно дружеских отношений и сотрудничества между парламентами Монголии и Индонезии, а также определения будущих направлений сотрудничества. Стороны пришли к выводу, что эта встреча представляет собой ключевой шаг в углублении двусторонних отношений, основанных на общих демократических ценностях, между двумя странами.

источник: MiddleAsianNews

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