В Гамбурге женщина напала с ножом и ранила 18 человек

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CentralAsia (CA) - В результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга пострадали 18 человек, четверо из них получили серьезные ранения, а шестеро - тяжелые, пишет Zeit.

По данным полиции, 39-летняя немка нанесла себе беспорядочные ножевые ранения на платформе у платформ 13 и 14 около 6 часов вечера. Представитель полиции сообщил агентству dpa, что в настоящее время выясняется, находилась ли она в состоянии психического расстройства.

В настоящее время полиция предполагает, что она была одиночкой, и арестовала подозреваемого. По словам полицейских, отдел по расследованию убийств начал расследование, в частности, хода преступления и мотивов подозреваемой. Расследование все еще продолжается. Пока что, по данным полиции, нет никаких указаний на политические мотивы. Предполагаемый преступник должен предстать перед магистратом в субботу.

Текущие данные скорее указывают на чрезвычайное психологическое положение. 39-летняя женщина позволила арестовать себя без сопротивления. В настоящее время она находится под стражей в полиции. Орудие убийства изъято.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Тшенцером (СДПГ) выразил свое возмущение. Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил в Берлине, что мысли канцлера с жертвами и их семьями.