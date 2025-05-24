В Париже суд вынес приговор участникам банды, ограбившей Ким Кардашьян

Ким Кардашьян перед началом процесса

CentralAsia (CA) - Главаря банды, ограбившей Ким Кардашьян в Париже в 2016 году, 69-летнего Аомара Аита Кедаша приговорили к 8 годам лишения свободы, из которых 5 - условно, пишет DW.

Семеро сообщников Кедаша получили тюремные сроки от трех до семи лет - частично или полностью условные. C учетом уже отбытого срока все фигуранты дела были освобождены из-под стражи в зале суда.

Еще один участник банды, которого обвиняли лишь в незаконном хранении оружия, приговорен к штрафу в размере 5000 евро. Все вердикты оказались более мягкими, чем того требовало обвинение.

Однако адвокаты американской знаменитости заявили, что она удовлетворена приговором и признательна властям Франции. Кардашьян отметила, что «это преступление стало самым страшным событием» в ее жизни, но теперь она хочет «открыть новую главу».

В октябре 2016 года вооруженные мужчины, переодетые в полицейскую форму, ворвались ночью в парижскую гостиницу Hôtel de Pourtalès, где остановилась Ким Кардашьян. Надев на ночного портье наручники, они заставили его открыть дверь в номер телезвезды. Грабители связали Кардашьян и заткнули ей рот, после чего похитили драгоценности на сумму около 9 млн евро, в том числе обручальное бриллиантовое кольцо, подаренное ей тогдашним мужем, рэпером Канье Уэстом, которое Кардашьян часто демонстрировала на своих селфи.

На судебных слушаниях Кардашьян вспоминала, как умоляла преступников сохранить ей жизнь, чтобы она могла вернуться к своим детям. «В ту ночь я думала, что умру», - призналась она. После нападения звезда долго избегала поездок в Париж, а фотографии из путешествий стала публиковать только с задержкой по времени.