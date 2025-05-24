Маслихат Алматы созвали для согласования кандидатуры акима
|Предыстория: Ерболат Досаев покинул пост акима Алматы
CentralAsia (KZ) - Маслихат Алматы созвали для согласования кандидатуры акима, пишет пресс-служба гормаслихата.
В 12:00 состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы.
Ранее стало известно, что указом президента Ерболат Досаев снят с поста акима Алматы.
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