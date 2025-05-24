Гарвардский университет оспаривает решение администрации Трампа запретить ему принимать иностранных студентов

CentralAsia (CA) - Гарвардский университет оспаривает решение администрации Дональда Трампа запретить ему принимать иностранных студентов.

Как пишет Euronews, дирекция старейшего и одного из самых престижных университетов страны подала в суд на администрацию Трампа в пятницу - менее чем через 24 часа после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о запрете приема иностранных студентов.

Позже, уже в пятницу утром, федеральный судья в Бостоне по просьбе университета оперативно заблокировал выполнение распоряжения федерального правительства.

Судья Эллисон Д. Барроуз издала временный запретительный приказ против федерального постановления, согласившись с тем, что Гарвард доказал, что его выполнение нанесет университету «немедленный и непоправимый ущерб».

В иске, поданном в пятницу в Бостоне, университет Лиги плюща заявил, что действия правительства нарушают Первую поправку и будут иметь «немедленный и разрушительный эффект для Гарварда и более чем 7000 обладателей виз».

Учебное заведение заявило, что оно стало мишенью для нападок за то, что не подчинилось политическим требованиям Белого дома: предоставить данные о студентах, которые принимали участие в массовых пропалестинских протестах и травле еврейских студентов и преподавателей.

С начала второго срока президента США Дональда Трампа американское правительство стремится коренным образом изменить университеты страны.

«Одним росчерком пера правительство пытается стереть с лица земли четверть студенческого состава Гарварда - иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в работу университета и его миссию», - говорится в сообщении Гарварда. «Без своих иностранных студентов Гарвард - не Гарвард».

Университет также подал временный запретительный судебный приказ, чтобы Министерство внутренней безопасности не могло осуществить этот шаг.