Генсек ООН: Израиль не имеет права насильно перемещать, депортировать или выселять население с оккупированной территории

Разрушенная больница в городе Газа // Служба новостей ООН

CentralAsia (CA) - «Палестинцы в Газе переживают, возможно, самую жестокую фазу этого жестокого конфликта», - заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш в пятницу к прессе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Служба новостей ООН.

По его словам, Израиль на протяжении почти 80 дней блокировал поставки жизненно важной международной помощи, в то время как «все население Газы находится под угрозой голода», и это «происходит на глазах у всего мира, в режиме реального времени».

Генсек напомнил, что Израиль, как «оккупирующая держава», несет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом. Он должен «гуманно обращаться с гражданскими лицами» и «способствовать доставке необходимой помощи» и при этом не имеет права «насильно перемещать, депортировать или выселять гражданское население с оккупированной территории».

Несмотря на то, что в последние дни около 400 грузовиков получили разрешение на въезд в Газу через КПП «Керем-Шалом», генсек подчеркнул, что разгружены были только поставки с 115 из них, а в осажденную северную часть сектора не поступило ничего.

Он сообщил, что гуманитарные команды работают круглосуточно: «Нам удалось распределить немного пшеничной муки, детского питания, питательных добавок и медикаментов. Наконец-то несколько пекарен на юге и в центре Газы возобновили работу». Однако, по его словам, текущий масштаб поставок – это «капля в море» по сравнению с масштабом потребностей.

Гутерриш также выразил обеспокоенность многочисленными препятствиями, включая квоты, задержки, а также запрет на ввоз некоторых необходимых товаров, таких как топливо, материалы для укрытия, газ для приготовления пищи и средства очистки воды.

Глава ООН призвал обеспечить безопасность гуманитарных миссий. Он подчеркнул, что при отсутствии правопорядка, в условиях нехватки продовольствия и крайне ограниченных поставок «риск инцидентов с безопасностью и мародерства остается высоким».

Он также отметил усиливающееся наступление израильской армии, сопровождающееся гибелью людей и разрушениями. По его словам, сегодня 80% территории анклава либо объявлены израильской милитаризованной зоной, либо обозначены как районы, откуда людям приказано уйти», что делает «четыре пятых территории Газы недоступными для ее населения».

Генеральный секретарь подчеркнул, что ООН не будет участвовать в «схемах, которые нарушают международное право и гуманитарные принципы человечности, беспристрастности, независимости и нейтралитета».

Между тем 15 грузовиков Всемирной продовольственной программы были разграблены на пути к поддерживаемым ВПП пекарням минувшей ночью в южной части Газы.

Этот инцидент стал серьезным ударом по гуманитарным усилиям после того, как Израиль в начале недели допустил ограниченное количество грузов в сектор – впервые за 11 недель полной блокады. Жители Газы сталкиваются с «голодом, отчаянием и тревогой по поводу того, поступит ли еще продовольственная помощь», отметили в ВПП, добавив, что эта неопределенность «способствует росту нестабильности».