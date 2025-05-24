На севере Казахстана ожидаются заморозки

CentralAsia (KZ) - Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию Казахстана, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных. Об этом пишет Казгидромет.

25 мая в Западно-Казахстанской области, в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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