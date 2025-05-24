Фермеры Казахстана теперь могут самостоятельно накапливать до 2 млн кубометров талой воды

CentralAsia (KZ) - По новому Водному кодексу в Казахстане водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд.
Как пишет Минводресурсов Казахстана, для этого нужно построить пруд, резервуар или иную емкость, объем которой не должен превышать 2 млн кубометров.
Сооружение для сбора талой воды должно соответствовать требованиям безопасности, не быть связанным с реками, озерами и другими водными объектами, не наносить вреда окружающей среде. После строительства гидротехнического сооружения необходимо уведомить об этом бассейновую водную инспекцию для включения объекта в реестр гидротехнических сооружений.
Эта мера направлена на улучшение обеспечения аграриев поливной водой и развитие сельского хозяйства Казахстана.
Новый Водный кодекс, подписанный президентом РК 9 апреля этого года, вступает в силу 10 июня.
«Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач – формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов», - сообщил директор Департамента водной политики Серикжан Бекетаев.