Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

CentralAsia (KZ) - Сатыбалды Дархана Амангелдыулы назначен акимом города Алматы. Как пишет Акорда, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Сатыбалды Дархан Амангелдыулы родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области. В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им.С.Сейфуллина, в 2003 году – Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал сотрудником отделения совхоза Келес Келесского района Южно-Казахстанской области.

1996-1999 гг. работал старшим экономистом, главным бухгалтером на различных предприятиях;

2000-2002 гг. – ведущий контролер-ревизор, главный контролер-ревизор в Управлении контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

2002-2006 гг. – референт, консультант, главный эксперт сектора экономического анализа и контроля финансово-экономического отдела, заведующий сектором организации государственных закупок отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан;

С августа 2006 года – и.о. директора государственного коммунального предприятия «Жылу» Департамента жилья города Астаны;

С января по май 2007 года – судебный исполнитель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;

2007-2010 гг. – заместитель директора Департамента финансов Министерства образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета науки;

2010-2011 гг. – начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2011-2013 гг. – заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;

2013-2015 гг. – аким города Шымкента;

2015-2017 гг. – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;

2018-2019 гг. – депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

2019-2022 гг. – посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

2022-2025 гг. – аким Туркестанской области.

6 января 2025 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса;

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, медалью «Ерен еңбегі үшін».

Ранее Ерболат Досаев был освобожден от должности акима г.Алматы.

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