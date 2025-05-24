Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

|Предыстория: Ерболат Досаев покинул пост акима Алматы
CentralAsia (KZ) - Сатыбалды Дархана Амангелдыулы назначен акимом города Алматы. Как пишет Акорда, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Сатыбалды Дархан Амангелдыулы родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области. В 1996 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им.С.Сейфуллина, в 2003 году – Казахскую государственную юридическую академию.
Трудовую деятельность начал сотрудником отделения совхоза Келес Келесского района Южно-Казахстанской области.
1996-1999 гг. работал старшим экономистом, главным бухгалтером на различных предприятиях;
2000-2002 гг. – ведущий контролер-ревизор, главный контролер-ревизор в Управлении контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;
2002-2006 гг. – референт, консультант, главный эксперт сектора экономического анализа и контроля финансово-экономического отдела, заведующий сектором организации государственных закупок отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан;
С августа 2006 года – и.о. директора государственного коммунального предприятия «Жылу» Департамента жилья города Астаны;
С января по май 2007 года – судебный исполнитель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;
2007-2010 гг. – заместитель директора Департамента финансов Министерства образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета науки;
2010-2011 гг. – начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2011-2013 гг. – заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;
2013-2015 гг. – аким города Шымкента;
2015-2017 гг. – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;
2018-2019 гг. – депутат Сената Парламента Республики Казахстан;
2019-2022 гг. – посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
2022-2025 гг. – аким Туркестанской области.
6 января 2025 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса;
Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, медалью «Ерен еңбегі үшін».
Ранее Ерболат Досаев был освобожден от должности акима г.Алматы.