Россия атаковала Украину 14 баллистическими ракетами и 250 беспилотниками, - ВСУ

Последствия атаки, Киев // Официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

CentralAsia (CA) - В ночь на 24 мая Россия нанесла удар по территории Украины с применением 14 баллистических ракет «Искандер-М/КН-23» по Таганрогу, Ейску, Брянску — Россия, Крым, сообщили в ВСУ.

Нападениям подверглись Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Также в течение ночи Россия наносила удары с применением 250 БПЛА типа «Шахед» и имитаторов беспилотников различных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия, ТОТ Крым.

Главное направление атаки — Киев.

Утром на востоке, севере, юге и в центре Украины силами ПВО уничтожено 6 баллистических ракет «Искандер-М/КН-23» (Киев), а также 245 БПЛА противника «Шахид» (беспилотные летательные аппараты других типов). 128 — ущерб, причиненный пожаром, 117 — утрата местности/подавленная РЭБ (без негативных последствий).

От атак России пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая области и Запорожье, пишет ВСУ.

// Официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.