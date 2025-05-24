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Днем жарко до +38° — прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая

CentralAsia (UZ) -  24-27 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления, пишет Узгидромет.

Прогноз погоды на период с 20 часов 24 мая до 20 часов 25 мая

ГОРОД ТАШКЕНТ

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 15-17°, днем 32-34°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 

Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 

Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 

Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

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