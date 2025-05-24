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За ночь сбито 94 украинских беспилотника над 6 областями России, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО России уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

В том числе:

  • 64 БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • 24 БпЛА – над территорией Брянской области,
  • два БпЛА – над территорией Курской области,
  • два БпЛА – над территорией Липецкой области,
  • один БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • один БПЛА – над территорией Тульской области.

В период с 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехватили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.

Также с 8.30 до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области.

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