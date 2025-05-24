За ночь сбито 94 украинских беспилотника над 6 областями России, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО России уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

В том числе:

64 БпЛА – над территорией Белгородской области,

24 БпЛА – над территорией Брянской области,

два БпЛА – над территорией Курской области,

два БпЛА – над территорией Липецкой области,

один БПЛА – над территорией Воронежской области,

один БПЛА – над территорией Тульской области.

В период с 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехватили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.

Также с 8.30 до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области.