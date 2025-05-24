Трамп рекомендует новые пошлины для ЕС

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал ЕС «трудным партнером» в переговорах по торговле. Он написал в соцсети, что дискуссии с европейскими партнерами «никуда не ведут».

Он рекомендовал ввести с 1 июня новые пошлины в отношении европейских поставщиков: 50-процентные тарифы на товары, поступающие на американский рынок из ЕС и грозит финансовыми санкциями группе Apple.

Глава Белого дома уточнил, что установленные ЕС торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, судебные иски и другие меры привели к дефициту торгового баланса с США в 250 млн долларов в год.

Ранее, 2 апреля он ввел новую систему повышенных пошлин на импорт для 185 стран; многие, в том числе и ЕС, начали переговоры об их снижении. Также Трамп потребовал от американского техгиганта Apple производить айфоны в США под угрозой пошлин в 25%. Сегодня заводы компании работают в Китае, Индии и Вьетнаме.