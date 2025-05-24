Россия и Украина второй день подряд обменялись военнопленными

CentralAsia (CA) - Минобороны России объявило о второй фазе масштабного обмена военнопленными с Украиной. Сегодня обмен произошел по формуле 307 на 307, все обменянные в субботу — военнослужащие.

Затем факт обмена подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фотографии вернувшихся на родину украинских военнослужащих

По его словам, за эти два дня уже вернули 697 человек в Украину.