Россия и Украина второй день подряд обменялись военнопленными
- Азия и мир, политика
- 18:09, 24 мая 2025
- Просмотров: 2014
CentralAsia (CA) - Минобороны России объявило о второй фазе масштабного обмена военнопленными с Украиной. Сегодня обмен произошел по формуле 307 на 307, все обменянные в субботу — военнослужащие.
Затем факт обмена подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фотографии вернувшихся на родину украинских военнослужащих
По его словам, за эти два дня уже вернули 697 человек в Украину.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.