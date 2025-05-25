Монголия ведет переговоры об экспорте халяльного мяса в Индонезию

CentralAsia (MNG) -

Главный дипломат Монголии Батцэцэг Батмөнх недавно сообщила, что ее страна ведет переговоры об экспорте халяльного мяса в Индонезию, крупнейшую в мире страну с мусульманским большинством.

Батцэцэг была в Джакарте, чтобы встретиться со своим индонезийским коллегой Сугионо в среду. На совместной пресс-конференции Батцэцэг сообщила, что обсуждения также затронули возможность поставок мяса Монголией в Индонезию. Статистические данные страны показали, что Монголия экспортировала 27 300 тонн говядины и 4 700 тонн козлятины за первые 9 месяцев 2024 года. Индонезия по-прежнему зависит от иностранных поставок мяса, и эта восточноазиатская страна видит признаки роста доллара.

«У нас были продуктивные обсуждения о потенциальном экспорте халяльного мяса из Монголии. Это сектор, который предлагает взаимную выгоду», — сказала Батцэцэг.

Сугионо отметил «выдающийся рост двусторонней торговли» и выразил желание и дальше укреплять экономические связи. Он сказал: «Мы считаем, что существует так много неиспользованных потенциалов, которые мы можем исследовать. Мы согласны искать возможности, … [включая] торговлю различными товарами».

Если монгольское мясо попадет в Индонезию, Улан-Батор, возможно, сможет улучшить свой торговый дисбаланс с Джакартой. Двусторонняя торговля была в пользу Индонезии в последние годы, как видно по профициту Джакарты. Другими словами, Индонезия продает больше, чем импортирует из Монголии. Согласно официальной статистике, торговля между Индонезией и Монголией почти удвоилась с $16,7 млн ​​в 2023 году до $28,6 млн в следующем году. Положительное сальдо Индонезии с Монголией также подскочило на $4,9 млн до $12,8 млн за тот же период.

Индонезия требует, чтобы импортируемое мясо имело сертификат «Халяль», который подтверждает, что продукт соответствует правилам исламского права. Более 80 процентов населения Индонезии идентифицируют себя как мусульман. Центральное статистическое агентство (BPS) сообщило, что Индонезия импортировала 18 220 тонн говядины на сумму 61,2 млн долларов в январе. Мясо крупного рогатого скота в основном поступало из Индии (73,5%), Австралии (15,7%) и Бразилии (почти 9%).

Индонезия в основном импортирует замороженное мясо без костей. Флагманская программа бесплатного питания президента Прабово Субианто, которая направлена ​​на то, чтобы кормить индонезийских студентов питательными обедами, как ожидается, подстегнет спрос на мясо в стране. Спрос на мясо также имеет тенденцию к росту во время Ид, поскольку индонезийцы отмечают религиозный праздник праздничными блюдами, такими как ренданг (говядина, томленая в кокосе и специях).

источник: MiddleAsianNews

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