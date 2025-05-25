На Солнце произошла сильная вспышка

CentralAsia (CA) - Вечером 24 мая зарегистрирована вспышка уровня M2.2 (сильная) на Солнце сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

На снимке SDO видно фактическое положение вспышки — в западном полушарии под углом около 30 градусов к линии Солнце-Земля. Положение является геоэффективным, пишет лаборатория.

По графику видно, что фоновое излучение росло несколько часов перед вспышкой, что обычно означает процесс накопления энергии в активной области (часть этой энергии всегда рассеивается в виде тепла, что и приводит к росту излучения), но вся ли это энергия выделилась во вспышке или нет, пока не ясно. Последнее время Солнце показывается склонность к коротким сериям продолжительностью не более 1-2 суток.