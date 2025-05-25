В Северной Корее прошли аресты по делу о неудачном спуске эсминца на воду

- Азия и мир, политика
- 10:53, 25 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Аеверокорейские власти задержали трех должностных лиц судоверфи в связи с произошедшим в среду инцидентом при спуске на воду нового военного эсминца, сообщает Би-би-си.
Во время церемонии, на которой присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, 5000-тонный корабль потерял равновесие, в результате чего получил повреждения корпус, части днища оказались раздавлены.
Ким Чен Ын назвал произошедшее «преступлением, к которому привела неосторожность, безответственность и ненаучный эмпиризм».
По сообщению официального информационного агентства Северной Кореи ЦТАК, задержанные — главный инженер северной верфи Чхонджин, где был построен эсминец, а также руководитель строительства и административный менеджер.
В сообщении говорится, что они «несут ответственность за аварию».
О пострадавших в результате инцидента северокорейские власти не сообщают, расследование продолжается.