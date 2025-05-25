Узбекистан и Казахстан договорились о разгрузке приграничных постов от очередей

CentralAsia (UZ) -

В рамках визита в Алматы председатель Таможенного комитета Узбекистана А. Мавлонов провел двустороннюю встречу с председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ж. Дуйсембиевым.

Как отмечается, согласно утвержденной Программе расширения товарооборота между двумя странами, к 2030 году планируется довести объем внешней торговли между Узбекистаном и Казахстаном до 10 млрд долларов США.

Это также ставит ряд задач перед таможенными службами. К ним относятся управление очередями грузовых транспортных средств на приграничных таможенных постах и ​​введение режима «зеленого коридора», предусматривающего упрощенные процедуры для сельскохозяйственной продукции.

В этой связи обсуждалась система «Электронная очередь», которая поэтапно внедряется на пограничных и таможенных постах Узбекистана с июня. Впервые данная система будет внедрена на таможенном посту «Навои», расположенном на границе с Казахстаном.

В ходе беседы были рассмотрены возможности дальнейшего расширения информационного обмена между таможенными службами, в частности, обмена сканирующими изображениями с крупных досмотровых комплексов.

Также обсуждались технические условия обмена информацией о перемещении легковых транспортных средств через таможенные посты.

Также был рассмотрен вопрос налаживания движения порожних транспортных средств и негабаритных грузов через пограничные таможенные посты «Ак Олтин» - «Селинный» и «Малик» - «Сырдарья» между двумя странами.

Это в первую очередь приведет к существенному снижению нагрузки и транспортных заторов на приграничных таможенных постах «Яллама», «Нажимов» и «Сырдарья» Узбекистана и прилегающих к ним приграничных таможенных постах Казахстана.

На встрече также обсуждалось соглашение о создании представительств таможенных служб в обеих странах.

Стороны также рассмотрели новый План сотрудничества. План предусматривает скорейшее продолжение восстановительных и реконструкционных работ на контрольно-пропускных пунктах. В частности, помимо завершения строительных работ на пограничных таможенных постах «Гишткоприк» и «Давуд Ота», планируется реконструкция пограничного таможенного поста «Сырдарья».

Также отмечена необходимость совершенствования взаимодействия в области таможенной статистики взаимной торговли, при этом полностью исключая различные несоответствия.

Стороны рассмотрели соглашения, предусматривающие сотрудничество таможенных лабораторий и подготовку кадров.

По итогам встречи были подписаны три документа.