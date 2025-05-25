Землетрясение в 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области

CentralAsia (KZ) - Землетрясение в 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 25 мая 2025 года в 7.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 км на северо-восток от города Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

• Город Усть-Каменогорск – 2 балла;

• Село Катон-Карагай – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения