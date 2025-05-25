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Землетрясение в 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области

CentralAsia (KZ) -  Землетрясение в 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

«Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 25 мая 2025 года в 7.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении. 

Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 км на северо-восток от города Алматы. 

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

• Город Усть-Каменогорск – 2 балла;

• Село Катон-Карагай – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

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