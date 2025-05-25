В Колумбии не менее 11 человек погибли в ДТП

CentralAsia (CA) - Не менее 11 человек погибли в ДТП и еще несколько получили ранения в результате аварии с участием студенческого автобуса, произошедшей на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио, сообщила радиостанция RCN.

В ДТП попал автобус, в котором находилось 26 человек, в том числе 23 студента и три преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта, которые возвращались в департамент Киндио со стажировки.

По предварительной версии, водитель потерял управление из-за механической неисправности. Машина с силой врезалась в ограждение, от чего часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона.