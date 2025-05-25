Илон Маск решил уйти из политики

CentralAsia (CA) - Миллиардер и куратор департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности, из-за трудностей в достижении результатов, а также в связи с негативной реакцией на его деятельность. Об этом пишет издание The Washington Post.

Маск серьезно обеспокоен личной безопасностью и безопасностью своих близких. Он не ожидал настолько сильной негативной реакции против себя и своих компаний.

Источники, близкие к Маску, отмечают, что тот разочаровался в политике и теперь собирается уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX, о чём сообщил у себя в 𝕏 (Twitter): «Снова провожу 24/7 на работе и сплю в переговорках, серверных и на заводе».

Ранее сообщалось, что совет директоров компании Tesla начал поиски нового генерального директора, который заменит на этой должности Илона Маска. Такое решение было вызвано падением акций Tesla и недовольством целого ряда крупных инвесторов тем, что Маск уделяет мало внимания делам компании.

Илона Маска стали реже упоминать в социальной сети президента США Дональда Трампа Truth Social. До этого глава Белого дома упоминал бизнесмена в своих постах каждые несколько дней.