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За ночь Россия пустила по Украине 300 ударных беспилотников, большинство – «шахеды», - Зеленский

CentralAsia (CA) -  Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

По его словам, около 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство – «шахеды».

«Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические. Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская. Сознательные удары по обычным городам. Разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Есть попадания по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети», - написал он.

Каждый такой российский удар – достаточная причина для новых санкций против России, заявил он.

«Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. 

 Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение – решительность Соединенных Штатов, решительность европейских стран, всех тех, кто хочет мира. Мир знает все слабости русской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны», - написал он.

 

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