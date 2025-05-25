Российские войска создают «санитарную зону» у границы с Украиной, - Минобороны России

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации, сообщает Министерство обороны России.

Только за последнюю неделю «освобождены» населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя силы Украины от государственной границы для создания «санитарной зоны», говорится в сообщении.