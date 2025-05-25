экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Российские войска создают «санитарную зону» у границы с Украиной, - Минобороны России
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации, сообщает Министерство обороны России.

Только за последнюю неделю «освобождены» населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя силы Украины от государственной границы для создания «санитарной зоны», говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com