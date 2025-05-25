Россия и Украина завершили обмен военнопленными
- Азия и мир, политика
- 15:37, 25 мая 2025
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Украинские возвращенные военные
CentralAsia (CA) - Россия и Украина завершили обмен военнопленными.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена, сказал он.
В свою очередь российское Министерство обороны сообщило, что 25 мая возвращены ещё 303 российских военнослужащих.
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