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Россия и Украина завершили обмен военнопленными
Украинские возвращенные военные
Украинские возвращенные военные

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина завершили обмен военнопленными.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена, сказал он.

В свою очередь российское Министерство обороны сообщило, что 25 мая возвращены ещё 303 российских военнослужащих.

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