Россия и Украина завершили обмен военнопленными

Украинские возвращенные военные

CentralAsia (CA) - Россия и Украина завершили обмен военнопленными.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 303 украинских защитника на дому. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена, сказал он.

В свою очередь российское Министерство обороны сообщило, что 25 мая возвращены ещё 303 российских военнослужащих.