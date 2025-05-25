Байден впервые появился на публике после выявления у него рака
- Азия и мир, политика
- 15:43, 25 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Джо Байден впервые появился на публике после того, как у него выявили рак простаты с метастазами в кости. Совместную фотографию опубликовала жена бывшего главы государства Джилл Байден в социальной сети Instagram.
Бывший президент США 23 мая посетил выпускной своего внука Роберта Хантера в Солсбери (штат Коннектикут).
У экс-президента в прошлые выходные был диагностирован один из самых агрессивных вариантов опухоли.
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