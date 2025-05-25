Байден впервые появился на публике после выявления у него рака

CentralAsia (CA) - Джо Байден впервые появился на публике после того, как у него выявили рак простаты с метастазами в кости. Совместную фотографию опубликовала жена бывшего главы государства Джилл Байден в социальной сети Instagram.

Бывший президент США 23 мая посетил выпускной своего внука Роберта Хантера в Солсбери (штат Коннектикут).

У экс-президента в прошлые выходные был диагностирован один из самых агрессивных вариантов опухоли.