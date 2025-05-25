26-27 мая во многих регионах Казахстана пройдут грозы, ожидаются заморозки

CentralAsia (KZ) - По данным «Казгидромет», в большинстве регионов Казахстана ожидаются опасные гидрометеорологические явления: заморозки, сильный дождь, грозы, град, порывы ветра и шквал.

26 мая ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

26 мая в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 1-6 градусов.

г. Петропавловск: 26 мая ожидаются заморозки 1-3 градуса.

г. Астана: 26 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Акмолинская область: 26 мая ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

26 мая ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса.

26-27 мая ночью на севере области Ұлытау ожидаются заморозки 1 градус.

26-27 мая ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются заморозки 2 градуса.

27-28 мая ночью на западе, севере области Абай, Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.

Алматинская область: 26 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

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