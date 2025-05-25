Московские аэропорты приостановили полеты
- Азия и мир, политика
- 21:55, 25 мая 2025
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- Обновлено: 21:57, 25 мая 2025
CentralAsia (CA) - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.
Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбило несколько беспилотников, нацеленных на столицу.
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