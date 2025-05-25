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Московские аэропорты приостановили полеты

CentralAsia (CA) -  Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбило несколько беспилотников, нацеленных на столицу.

 

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