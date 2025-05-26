Президент Австрийской Республики прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - 25 мая по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Монголию с государственным визитом прибыл Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр.

Президента Александра Ван дер Беллена, его супругу Дорис Шмидауэр и сопровождающую их делегацию в международном аэропорту Чингисхана встречали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Австрийской Республики в Монголии Андреас Риккен и другие официальные лица.

Данный визит является первым государственным визитом в Монголию на уровне президента Австрийской Республики.

Дипломатические отношения между Монголией и Австрией были установлены 1 июля 1963 года.

источник: MiddleAsianNews

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