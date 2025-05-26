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10 иностранных студентов успешно окончили Монгольский медицинский университет в этом году. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  

Десять студентов из Канады, Кореи и Лаоса успешно окончили Национальный университет медицинских наук (НУМН) в Монголии, обучаясь на врача общей практики.

Более 100 студентов из Кореи, Канады, Лаоса и Монголии окончили англоязычную программу по специальности врача общей практики на третьем-шестом курсах, в том числе пять из Южной Кореи, один из Канады и четверо из Лаоса.

Более 100 студентов из Кореи, Канады, Лаоса и Монголии окончили англоязычную программу подготовки врачей общей практики на третьем-шестом курсах, в том числе пять из Южной Кореи, один из Канады и четверо из Лаоса.

Начиная с третьего курса, эти студенты проходили клиническую стажировку в Монголо-японской больнице Монгольского медицинского университета медицинских наук и других контрактных национальных центральных больницах, а также в больницах Кореи и США и отличаются своими знаниями, навыками и практикой в ​​области клинической медицины.

Врач общей практики — специалист в области общей медицины. В Монголии врачом общей практики может быть только специалист с высшим медицинским образованием.

Возможности для выпускников: англоязычная программа обучения медицине имеет международную аккредитацию, что дает выпускникам НУМН возможность конкурировать и продвигаться по карьерной лестнице на международном уровне.

Это не только открывает возможности, но и создает условия для работы за рубежом, позволяя проверить свои знания и опыт в сфере мирового здравоохранения.

источник: MiddleAsianNews

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