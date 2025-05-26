Немецкое издание bne IntelliNews попыталось разобраться в нестабильной политической ситуации в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Коалиционное правительство Монголии находится на грани краха на фоне межпартийной борьбы и уличных протестов

Весна — это обычно время политических потрясений в Монголии, сезон, когда протестующие выходят на улицы, а политики находят способы нарушить статус-кво. Этот год не стал исключением.

Коалиционное правительство страны, сформированное менее года назад с расчетом на то, что оно сможет повысить политическую стабильность и продвинуть масштабные инфраструктурные проекты, находится на грани краха на фоне протестов и внутренних распрей.

Ситуация в Улан-Баторе нестабильна, ежедневные события развиваются стремительно, пишет bne IntelliNews.

21 мая Монгольская народная партия (МНП) проголосовала за закрытыми дверями на партийном съезде за исключение Демократической партии (ДП) из коалиционного правительства. Голосование не положит конец коалиции автоматически, но трещины могут оказаться невосстановимыми.

МНП заявляет о нарушении

МНП утверждает, что ДП нарушила соглашение о сотрудничестве с членами коалиции, когда некоторые из ее членов поддержали призывы протестующих к отставке премьер-министра.

Члены ДП в ответ заявили, что имеют право критиковать МНП.

Будучи крупнейшей партией в Великом Государсвенном Хурале, состоящем из 126 членов, MНП собирается, чтобы определить, будет ли она двигаться вперед с правительством в одиночку или создаст новую коалицию. MНП занимает 68 мест в парламенте, а ДП — 42. Третий член коалиции, партия ХҮН, имеет восемь.

Как минимум, роспуск коалиции приведет к перестановкам в кабинете министров. Демократы занимают восемь должностей в кабинете министров – их необходимо будет заполнить заново, если партия выйдет из коалиции. Одно из этих мест занимает лидер Демократической партии Гантөмөр Лувсанням, который пригрозил уйти с поста главы партии.

Перестановка также может заставить премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая уйти в отставку — ранее он заявлял, что уйдет в отставку, если коалиция распадется. Он уже сталкивается с растущим давлением со стороны протестующих, собравшихся на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, требующих покинуть пост.

Вызвали обратно из Гарварда

Протесты начались в начале этого месяца на фоне вопросов о прозрачности, в частности, в отношении 23-летнего сына Оюун-Эрдэнэ Тэмуулэна. Тэмуулэн, который учится в Гарварде, вызвали обратно в Монголию, поскольку власти проверяют его привычки тратить деньги и щедрые подарки, которые он преподносил своей невесте.

Онлайн-петиция с призывом к отставке премьер-министра собрала более 58 000 подписей.

Амар Адъяа, главный редактор бюллетеня деловой аналитики Mongolia Weekly, говорит, что политическая нестабильность может затормозить важные проекты и экономические инициативы на недели или месяцы.

Он предполагает, что внутренняя партийная борьба может быть отчасти вызвана теми, кто утратил доверие к экономическим планам премьер-министра.

Замедление темпов роста ВВП в первом квартале 2025 года обеспокоило некоторых аналитиков: экономика выросла на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 7,9% за аналогичный период годом ранее.

«Акцент администрации Оюун-Эрдэнэ на государственно-центричном управлении экономикой привел к тому, что те, кто выступает за более частную роль в экономике, стали искать паузу в агрессивной повестке дня правительства», — сказал Амар. «Это может повлиять на подписание правительством 14 мегапроектов и задержать их».

Джулиан Диркес, эксперт по Монголии из Университета Мангейма, заявил 22 мая, что ничего определенного не решено, и еще слишком рано объявлять коалицию законченной. Но он говорит, что если тенденция событий сохранится, распад правящей коалиции может пойти на пользу ДП.

«Если у ДП есть хоть какой-то шанс возродиться и обрести авторитет как оппозиционной партии, выход из коалиции имеет решающее значение», — сказал Диркес.

Что касается потенциальных соперников премьер-министра, Диркес указывает на Амарбаясгалана Дашзэгве, нынешнего председателя парламента, говоря: «Возможно, [он] необычен для монгольских политиков тем, что порой кажется настоящим социал-демократом, то есть имеющим реальную идеологическую ориентацию и желание сделать мир лучше».

«У других избранных должностных лиц практически отсутствует какая-либо политическая программа. [Амарбаясгалан] может быть немного другим, возможно», — добавляет Диркес. «Однако, никакие существенные изменения в политике не кажутся столь вероятными».

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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