CentralAsia (MNG) -
Wetzel's Pretzels — американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на кренделях и хот-догах. Сеть насчитывает более 370 точек в США, Канаде и Центральной Америке, а ранее и в Финляндии, большинство из которых расположены в торговых центрах, аэропортах, тематических парках и стадионах; а с недавнего времени появились и фургончики с едой.
По традиции эта сеть открылась в Улан-Баторе в торговом центре New Dragon Center, на шестом этаже.
Wetzel's Pretzels были основаны в 1994 году Риком Ветцелем и Биллом Фелпсом в Пасадене, Калифорния. Первое заведение сети открылось в том же году в South Bay Galleria в соседнем Редондо-Бич. Его название было навеяно детскими насмешками одноклассников Ветцеля.
В 1997 году Ветцель и Фелпс привлекли нескольких инвесторов, включая Джона Дэвиса и Гэри Л. Уилсона. Связи Уилсона с Disney проложили путь для открытия филиалов сети в Disneyland и Walt Disney World.
Частная инвестиционная компания Levine Leichtman Capital Partners Inc. из Лос-Анджелеса купила контрольный пакет акций компании в 2007 году за нераскрытую сумму. Фелпс по-прежнему владеет 20% акций, а Ветцель владеет меньшей долей.
В 2024 году Wetzel's Pretzels объявили о своей экспансии на азиатский рынок. Первой страной в Азии, открывшей Wetzel's Pretzels, стала Индонезия с первым магазином в торговом центре Pondok Indah Mall в Джакарте. В этом году торговом центре New Dragon Center Улан-Батора.
источник: MiddleAsianNews