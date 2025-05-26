В Улан-Баторе открылся филиал американского ресторана Wetzel's Pretzels

CentralAsia (MNG) -

Wetzel's Pretzels — американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на кренделях и хот-догах. Сеть насчитывает более 370 точек в США, Канаде и Центральной Америке, а ранее и в Финляндии, большинство из которых расположены в торговых центрах, аэропортах, тематических парках и стадионах; а с недавнего времени появились и фургончики с едой.

По традиции эта сеть открылась в Улан-Баторе в торговом центре New Dragon Center, на шестом этаже.

Wetzel's Pretzels были основаны в 1994 году Риком Ветцелем и Биллом Фелпсом в Пасадене, Калифорния. Первое заведение сети открылось в том же году в South Bay Galleria в соседнем Редондо-Бич. Его название было навеяно детскими насмешками одноклассников Ветцеля.

В 1997 году Ветцель и Фелпс привлекли нескольких инвесторов, включая Джона Дэвиса и Гэри Л. Уилсона. Связи Уилсона с Disney проложили путь для открытия филиалов сети в Disneyland и Walt Disney World.

Частная инвестиционная компания Levine Leichtman Capital Partners Inc. из Лос-Анджелеса купила контрольный пакет акций компании в 2007 году за нераскрытую сумму. Фелпс по-прежнему владеет 20% акций, а Ветцель владеет меньшей долей.

В 2024 году Wetzel's Pretzels объявили о своей экспансии на азиатский рынок. Первой страной в Азии, открывшей Wetzel's Pretzels, стала Индонезия с первым магазином в торговом центре Pondok Indah Mall в Джакарте. В этом году торговом центре New Dragon Center Улан-Батора.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения