Монголия и Казахстан будут добавлены в зону бесплатной доставки Alibaba

CentralAsia (MNG) -

Платформа электронной коммерции Taobao, принадлежащая Alibaba Group, заявила в четверг (22 мая), что ее бесплатная глобальная служба доставки расширится до 12 стран и регионов во время торгового карнавала 18 июня в рамках расширения международного присутствия компании.

Эксперты утверждают, что этот шаг позволит зарубежным потребителям пользоваться высококачественными и экономичными товарами китайского производства, будет способствовать развитию международной торговли и повысит конкурентоспособность китайских онлайн-торговли на мировом рынке электронной коммерции.

По данным Taobao, потребители из таких стран, как Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Австралия, Япония, Таиланд, Камбоджа, Монголия и Казахстан смогут воспользоваться бесплатной доставкой, когда их покупки достигнут определенной суммы. Впервые Монголия и Казахстан включены в зону бесплатной доставки Taobao.

В ходе рекламной акции в середине года клиенты в этих странах и регионах смогут воспользоваться значительными скидками и прямым снижением цен, как и покупатели из других стран, а также удобной услугой возврата, которая позволяет покупателям сдавать ненужные товары в близлежащие пункты приема.

Taobao заявила, что в этом году ускорит шаги по расширению своего присутствия на зарубежных рынках и окажет поддержку торговцам в освоении международного рынка и достижении роста бизнеса.

Хун Юн, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, отметил: «Благодаря таким расширенным мерам бесплатной доставки Taobao не только значительно снизил порог покупок для зарубежных потребителей и улучшил их опыт совершения покупок, но и усилил свою конкурентоспособность на мировом рынке электронной коммерции».

Хун отметил, что этот шаг поможет Taobao быстро расширить свое присутствие за рубежом и привлечь больше международных покупателей, в то время как бесплатная доставка отражает ориентацию и приверженность компании зарубежным рынкам, что способствует созданию хорошего имиджа бренда на мировой арене.

Между тем, китайские предприятия электронной коммерции сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе зарубежной экспансии, такими как все более сложная международная торговая среда, культурные различия и локализация деятельности, отметил Хун.

Хонг добавил, что им следует развивать глубокое понимание привычек местных потребителей, а также соответствующих законов и правил на целевых рынках, одновременно создавая эффективную и надежную систему трансграничной логистики.

Цзян Хань, старший аналитик консалтинговой компании Pangoal, заявил, что расширение глобальной зоны бесплатной доставки будет в значительной степени привлекательно для потребителей, чувствительных к цене, и будет способствовать повышению их готовности и частоты покупок, а также стимулированию продаж продукции.

«Примечательно, что план расширения включает Казахстан и Монголию, что свидетельствует о том, что платформа электронной коммерции изучает больше возможностей на развивающихся рынках и позволит торговцам охватить потенциальных зарубежных клиентов, тем самым способствуя развитию трансграничной торговли», — сказал Цзян.

Он добавил, что китайским интернет-ритейлерам, выходящим на зарубежные рынки электронной коммерции, следует скорректировать продуктовые стратегии и модели обслуживания в соответствии с требованиями различных стран и регионов, повысить эффективность трансграничной логистики и доставки, а также укрепить системы соблюдения требований на зарубежных рынках.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем рынка трансграничной электронной коммерции страны в 2024 году достиг 2,63 трлн юаней (365 млрд долларов США), увеличившись на 10,8% в годовом исчислении.

Улучшение логистической инфраструктуры является ключом к расширению платформами электронной коммерции своей глобальной зоны бесплатной доставки.

Cainiao, логистическое подразделение Alibaba, недавно заявило, что оно еще больше ускорит создание своей локальной сети экспресс-доставки в Испании и Португалии в рамках более масштабной программы по расширению логистических возможностей для лучшего удовлетворения потребностей в доставке местных онлайн-продавцов и предоставления более эффективных и гибких логистических решений для торговцев.

Интегрируя инновации на основе искусственного интеллекта, Alibaba поощряет Cainiao создавать логистическую сеть, которая обслуживает открытый рынок, удовлетворяет разнообразные потребности клиентов и выступает в качестве общей инфраструктуры для глобальных деловых партнеров.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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