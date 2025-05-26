Монголки заняли третье место на турнире FIBA 3x3 Women’s Series Marseille 2025

CentralAsia (MNG) - Монголия одержала победу над женской командой Филиппин, а затем в четвертьфинале победила венгерский Gyor. Однако Ulaanbaatar Amazons проиграла в полуфинале сборной Испании. Монгольские амазонки обеспечили себе третью строчку по итогам регулярной серии турнира FIBA 3x3 Women’s Series.
Испания одержала победу в своем первом матче сезона, одержав победу со счетом 21:11 над Чехией в финале и став победителем женской серии ФИБА 3x3 в Марселе 2025 года, которая состоялась 24 мая.
Серебряные призеры Олимпийских игр в Париже проявили серьезную решимость во второй день, одолев сильную команду США со счетом 20:12, а затем одолев команду Ulaanbaatar Amazons (MGL) со счетом 21:12 и обеспечив себе финальный матч с Чехией.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Испания
Чехия
Ulaanbaatar Amazons (Mонголия)
Польша
Orleans (Франция)
США
Филиппины
Gyor (Венгрия)
Франция
Австралия
Нидерланды U25
Монголия
Мадрид
Ирландия
Женская серия продолжается, следующий этап пройдет в Баку 26–27 мая.
источник: MiddleAsianNews