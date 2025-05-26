Почетный консул Монголии Батцэцэг Тувшинтөгс выступила в Палате представителей Иллинойса. ФОТО

CentralAsia (MNG) - По приглашению спикера Палаты представителей Иллинойса Эмануэля Криса Уэлча почетный консул Монголии в Чикаго Батцэцэг Тувшинтөгс посетила Капитолий штата в Спрингфилде и выступил в Палате представителей 20 мая 2025 года.

В своем выступлении почетный консул Батцэцэг Тувшинтөгс подчеркнула недавнее открытие консульства Монголии в Чикаго в соответствии с политикой Великого Государственного Хурала (парламента) и правительства Монголии по предоставлению своевременных консульских услуг гражданам Монголии, проживающим в центральной части США, а также для дальнейшего развития отношений между Монголией и США. Стратегическое партнерство. Почетный консул Батцэцэг подчеркнула активное взаимодействие и продуктивное сотрудничество консульства с широким кругом учреждений в Иллинойсе, включая некоммерческие и коммерческие организации, основанные членами монгольской общины в Соединенных Штатах.

Консул Батцэцэг выразила искреннюю признательность Генеральной Ассамблее и правительству Иллинойса за постоянную поддержку и внимание к гражданам Монголии, проживающим в Чикаго и его окрестностях. Почетный консул Батцэцэг выразила уверенность, что Генеральная Ассамблея продолжит активное взаимодействие с консульством в целях развития двустороннего сотрудничества.

По данным Министерства иностранных дел Монголии, консул Батцэцэг Тувшинтөгс также провела встречи со спикером Эммануэлем Крисом Уэлчем, лидером меньшинства Тони Маккомби и несколькими членами Сената и Палаты представителей Иллинойса.

источник: MiddleAsianNews

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