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Монгольская команда заняла 1-е место на чемпионате Азии по шахматам среди заключенных

CentralAsia (MNG) -  

Первый в истории чемпионат Азии ФИДЕ по онлайн-шахматам среди заключенных состоился 23 мая 2025 года.

С момента своего создания в мае 2021 года Межконтинентальный онлайн-чемпионат ФИДЕ по тюремным шахматам провел четыре успешных выпуска, включая выпуск 2024 года, в котором приняли участие более 115 команд из 51 страны. Новые континентальные чемпионаты проводили региональные соревнования на четырех континентах: в Африке, Америке, Европе и Азии, чтобы короновать своих чемпионов.

Команда заключенных колонии открытого и закрытого типа № 415 (Монголия) завоевала титул чемпиона мужского турнира Азиатского онлайн-чемпионата среди заключенных 2025 года. Команда колонии №409 также добилась успеха, заняв 8-е место. В турнире приняли участие 23 команды из 17 стран Азии.

источник: MiddleAsianNews

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