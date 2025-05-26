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Монгольские бодибилдеры завоевали золото и серебро на турнире 2025 Amateur Olympia Korea

CentralAsia (MNG) -  Турнир Korea Amateur Olympia Pro 2025 проходил с 24 по 25 мая в провинции Кёнгидо.

Монгольские спортсмены добились значительных успехов. Спортсмен Д. Самбуудорж успешно выступил на соревнованиях OLYMPIA AMATEUR KOREA 2025, проходивших в Республике Корея, и завоевал золотую медаль в категории Classic physique novice.

Спортсменка Ш. Марал успешно выступила и завоевала серебряную медаль в категории Fit Model Junior.

источник: MiddleAsianNews

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