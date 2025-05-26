экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
+45-летние баскетболисты 3x3 завоевали золотую медаль на World masters games-2025 в Тайбэе

CentralAsia (MNG) -  

В Тайбэе (Тайвань) продолжается World masters games-2025 — чемпионат мира среди спортсменов старшего возраста.

Сборная Монголии по баскетболу 3х3 старше 45 лет завоевала золотую медаль.

Игры пройдут с 17 по 30 мая. Более 25 000 спортсменов из 107 стран принимают участие в 27 видах спорта во Всемирных играх ветеранов World masters games-2025.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com