+45-летние баскетболисты 3x3 завоевали золотую медаль на World masters games-2025 в Тайбэе

CentralAsia (MNG) -

В Тайбэе (Тайвань) продолжается World masters games-2025 — чемпионат мира среди спортсменов старшего возраста.

Сборная Монголии по баскетболу 3х3 старше 45 лет завоевала золотую медаль.

Игры пройдут с 17 по 30 мая. Более 25 000 спортсменов из 107 стран принимают участие в 27 видах спорта во Всемирных играх ветеранов World masters games-2025.

источник: MiddleAsianNews

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