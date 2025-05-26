По просьбе полиции на площади Свободы прошла акция «Уйти в отставку просто»

CentralAsia (MNG) - Акция протеста «Уйти в отставку просто», направленная на отставку премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, продолжается уже 12-й день.

В настоящее время митинг проходит на площади Сухэ-Батора, но 25 мая место проведения изменено на площадь Свободы (возле кинотеатра «Тэнгис», бывшая площадь Победы).

Потому что президент Австрии посетит Монголию. В связи с этим Главное управление столичной полиции обратилось к протестующим с просьбой сменить место проведения акции, поскольку на площади Сухэ-Батора будут установлены временные меры безопасности.

Демонстрация начнется каждый день в 16:00 и закончится в 20:00 по улан-баторскому времени.

источник: MiddleAsianNews

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