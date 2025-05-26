Трамп заявил о недовольстве Путиным и раскритиковал Зеленского

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным — это заявление прозвучало на фоне массированных атак российских беспилотников по украинским городам, передает CNN.

«Я недоволен тем, что делает Путин. <...> Я не знаю, что черт возьми с ним случилось. Я долго его знаю, мы всегда ладили, но он посылает ракеты по городам и убивает людей»,— сказал президент США во время перелета из штата Нью-Джерси в Вашингтон.

По словам Трампа, он остался недоволен тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога РФ и Украины. «Мы как раз разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам»,— сказал президент США.

Позднее Трамп написал в Truth Social что, по его мнению, Путин «сошел с ума».

«Я всегда говорил, что он хочет получить всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правильным, но если он это сделает, это приведет к краху России», - написал Трамп.

Также американский президент заявил, что высказывания украинского лидера Владимира Зеленского создают проблемы. В воскресенье Зеленский сказал, что «молчание Америки» поощряет Путина продолжать свое наступление.

«Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти», - написал Трамп.

Трамп также сообщил журналистам в воскресенье вечером, что он «абсолютно» рассматривает дополнительные санкции против России, на которых настаивал Зеленский, передает CNN.